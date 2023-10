Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt letztendlich ab

Am Mittwoch tendierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 1.34 Prozent tiefer bei 4’314.60 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 38.192 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.459 Prozent tiefer bei 4’353.11 Punkten, nach 4’373.20 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4’364.20 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4’303.84 Punkten.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der S&P 500 bereits um 0.640 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 18.09.2023, einen Stand von 4’453.53 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.07.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 4’554.98 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 18.10.2022, den Wert von 3’719.98 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 12.83 Prozent aufwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’607.07 Punkten. Bei 3’794.33 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit DexCom (+ 4.51 Prozent auf 84.12 USD), Nasdaq (+ 3.99 Prozent auf 51.92 USD), Abbott Laboratories (+ 3.71 Prozent auf 95.56 USD), DaVita HealthCare Partners (+ 3.09 Prozent auf 78.74 USD) und Procter Gamble (+ 2.58 Prozent auf 150.03 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Albemarle (-9.79 Prozent auf 152.89 USD), United Airlines (-9.67 Prozent auf 36.24 USD), JB Hunt Transportation Services (-8.85 Prozent auf 178.67 USD), Bio-Rad Laboratories (-7.93 Prozent auf 314.00 USD) und Walgreens Boots Alliance (-7.00 Prozent auf 21.25 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Aktuell weist die Tesla-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 15’260’536 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.641 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Unter den S&P 500-Aktien hat 2023 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.59 Prozent bei der Hanesbrands-Aktie an.

