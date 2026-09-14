Vertiv Holdings Aktie 52408119 / US92537N1081
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14.09.2026 16:01:01
Zurückhaltung in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer
Das macht das Börsenbarometer in New York am Morgen.
Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0.57 Prozent tiefer bei 7’613.34 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61.596 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.676 Prozent auf 7’605.20 Punkte an der Kurstafel, nach 7’656.98 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7’619.03 Punkte, das Tagestief hingegen 7’596.33 Zähler.
S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 14.08.2026, wurde der S&P 500 mit 7’785.76 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’431.46 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’584.29 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11.01 Prozent nach oben. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Zählern markiert.
Heutige Tops und Flops im S&P 500
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Coinbase (+ 5.94 Prozent auf 185.67 USD), Intuit (+ 5.88 Prozent auf 340.48 USD), Palo Alto Networks (+ 5.82 Prozent auf 349.90 USD), ServiceNow (+ 5.73 Prozent auf 140.12 USD) und Gartner (+ 5.00 Prozent auf 188.57 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Coherent (-9.51 Prozent auf 276.34 USD), Hewlett Packard Enterprise (-9.36 Prozent auf 56.28 USD), Vertiv (-9.24 Prozent auf 233.31 USD), Corning (-9.21 Prozent auf 151.08 USD) und Teradyne (-8.64 Prozent auf 346.91 USD) unter Druck.
S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 6’961’076 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4.553 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Im Index weist die Western Union Company-Aktie mit 13.24 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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