Zurückhaltung in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter

Am Montag schloss der S&P 500 nahezu unverändert (minus 0.09 Prozent) bei 5’021.84 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 42.574 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.004 Prozent auf 5’026.82 Punkte an der Kurstafel, nach 5’026.61 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 5’048.39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5’016.83 Punkten.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 12.01.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 4’783.83 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, wies der S&P 500 einen Wert von 4’415.24 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, bei 4’090.46 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 5.88 Prozent aufwärts. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’048.39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Lumen Technologies (+ 16.45 Prozent auf 1.77 USD), VF (+ 13.99 Prozent auf 17.44 USD), Diamondback Energy (+ 9.38 Prozent auf 165.98 USD), Mohawk Industries (+ 6.57 Prozent auf 117.24 USD) und Hanesbrands (+ 5.65 Prozent auf 4.86 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil First Republic Bank (-14.14 Prozent auf 0.06 USD), Motorola Solutions (-3.26 Prozent auf 320.09 USD), ServiceNow (-3.15 Prozent auf 787.35 USD), Monolithic Power Systems (-2.98 Prozent auf 729.87 USD) und Tesla (-2.81 Prozent auf 188.13 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 14’654’633 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2.892 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Im S&P 500 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). First Republic Bank-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 171.43 Prozent gelockt.

