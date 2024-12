Zurückhaltung in New York: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich leichter

Zum Handelsschluss verlor der S&P 500 im NYSE-Handel 0.54 Prozent auf 6’051.25 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 52.186 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.134 Prozent auf 6’076.06 Punkte an der Kurstafel, nach 6’084.19 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 6’051.25 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’079.68 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 0.522 Prozent. Vor einem Monat, am 12.11.2024, wies der S&P 500 5’983.99 Punkte auf. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.09.2024, bei 5’595.76 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 12.12.2023, einen Stand von 4’643.70 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 27.59 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6’099.97 Punkten. 4’682.11 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit CH Robinson Worldwide (+ 4.52 Prozent auf 114.06 USD), West Pharmaceutical Services (+ 4.21 Prozent auf 331.62 USD), Paramount Global (+ 3.93) Prozent auf 11.63 USD), The Hershey (+ 3.93 Prozent auf 183.95 USD) und MetLife (+ 3.60 Prozent auf 83.22 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Adobe (-13.69 Prozent auf 474.63 USD), Under Armour (-6.89 Prozent auf 9.59 USD), Western Digital (-5.59 Prozent auf 65.99 USD), Under Armour (-5.23 Prozent auf 8.70 USD) und Nucor (-5.08 Prozent auf 131.41 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 34’078’707 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.543 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

