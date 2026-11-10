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Kursverlauf 10.11.2026 18:00:48

Zurückhaltung in New York: S&P 500 präsentiert sich am Dienstagmittag leichter

Zurückhaltung in New York: S&P 500 präsentiert sich am Dienstagmittag leichter

Der S&P 500 erleidet am Mittag Verluste.

Der S&P 500 gibt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.88 Prozent auf 7’483.15 Punkte nach. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 60.826 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.630 Prozent auf 7’502.37 Punkte an der Kurstafel, nach 7’549.94 Punkten am Vortag.

Bei 7’543.92 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7’480.55 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 7’811.54 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 10.08.2026, einen Stand von 7’753.11 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6’832.43 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9.11 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Lumen Technologies (+ 10.42 Prozent auf 4.77 USD), Take Two (+ 7.31 Prozent auf 222.56 USD), Charter A (+ 5.16 Prozent auf 127.45 USD), Global Payments (+ 4.47 Prozent auf 102.14 USD) und Twilio A (+ 4.08 Prozent auf 215.08 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil NVIDIA (-6.07 Prozent auf 167.82 USD), AppLovin (-5.94 Prozent auf 385.66 USD), Under Armour (-5.68 Prozent auf 4.98 USD), Under Armour (-5.49 Prozent auf 5.16 USD) und Lennar (-5.06 Prozent auf 86.95 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 40’826’098 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.426 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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