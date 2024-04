Zurückhaltung in New York: S&P 500 nachmittags schwächer

Am Dienstag bewegt sich der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE 0.76 Prozent tiefer bei 5’077.39 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 43.702 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.323 Prozent tiefer bei 5’099.64 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5’116.17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5’062.92 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’110.83 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, mit 5’254.35 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, wurde der S&P 500 mit 4’924.97 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, den Wert von 4’169.48 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 7.05 Prozent. Bei 5’264.85 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 4’682.11 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Trane Technologies (+ 5.84 Prozent auf 318.42 USD), Eli Lilly and (+ 5.51 Prozent auf 777.85 USD), Corning (+ 4.92 Prozent auf 33.35 USD), NXP Semiconductors (+ 3.18 Prozent auf 255.00 USD) und Leidos (+ 3.15 Prozent auf 135.76 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil GE HealthCare Technologies (-13.02 Prozent auf 77.36 USD), Molson Coors Brewing Company (MCBC) (-8.06 Prozent auf 58.44 USD), F5 Networks (-7.86 Prozent auf 167.81 USD), Marathon Petroleum (-7.77 Prozent auf 184.94 USD) und Paccar (-7.28 Prozent auf 105.37 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 weist die Tesla-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 11’902’524 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2.822 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert mit 0.00 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Unter den Aktien im Index weist die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 300.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

