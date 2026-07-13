Zurückhaltung in New York: S&P 500 in der Verlustzone

Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.75 Prozent tiefer bei 7’518.41 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 62.875 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 0.343 Prozent schwächer bei 7’549.42 Punkten, nach 7’575.39 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7’565.37 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’514.66 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, notierte der S&P 500 bei 7’431.46 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.04.2026, wurde der S&P 500 mit 6’886.24 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6’259.75 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9.62 Prozent. Bei 7’620.90 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Robert Half (+ 7.96 Prozent auf 34.98 USD), Intuit (+ 7.44 Prozent auf 295.42 USD), Valero Energy (+ 5.01 Prozent auf 294.75 USD), Salesforce (+ 4.88 Prozent auf 171.29 USD) und Gartner (+ 4.86 Prozent auf 139.72 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Sandisk (-12.36 Prozent auf 1’679.11 USD), AppLovin (-11.81 Prozent auf 447.09 USD), Marvell Technology (-7.95 Prozent auf 217.07 USD), Western Digital (-7.01 Prozent auf 541.72 USD) und Seagate Technology (-6.74 Prozent auf 848.95 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 13’532’650 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.477 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Unter den S&P 500-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.71 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch