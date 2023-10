Zurückhaltung in New York: S&P 500 gibt zum Handelsstart nach

Am Freitag tendiert der S&P 500 um 15:58 Uhr via NYSE 0.26 Prozent leichter bei 4’266.77 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 37.625 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0.054 Prozent tiefer bei 4’275.70 Punkten, nach 4’278.00 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 4’276.56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4’263.62 Punkten.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 1.74 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.09.2023, lag der S&P 500 bei 4’402.20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2023, betrug der S&P 500-Kurs 4’534.87 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2022, bewegte sich der S&P 500 bei 3’665.78 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 11.57 Prozent nach oben. Bei 4’607.07 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3’794.33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Take Two (+ 2.01 Prozent auf 143.10 USD), Equinix (+ 1.89 Prozent auf 717.10 USD), AT&T (+ 1.83 Prozent auf 15.54 USD), Netflix (+ 1.78 Prozent auf 408.94 USD) und Genuine Parts (+ 1.62 Prozent auf 132.23 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen First Republic Bank (-16.00 Prozent auf 0.04 USD), Enphase Energy (-13.39 Prozent auf 100.38 USD), Regions Financial (-12.62 Prozent auf 14.40 USD), Comerica (-7.21 Prozent auf 38.50 USD) und SVB Financial Group (-6.98 Prozent auf 0.10 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 4’485’196 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 2.601 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie hat mit 0.01 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die Hanesbrands-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.66 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

