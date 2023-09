Zurückhaltung in New York: S&P 500 beendet die Sitzung mit Verlusten

Zum Handelsschluss notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0.27 Prozent tiefer bei 4’288.05 Punkten. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 37.267 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.757 Prozent auf 4’332.26 Punkte an der Kurstafel, nach 4’299.70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 4’333.15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4’274.86 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0.524 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 29.08.2023, wies der S&P 500 einen Stand von 4’497.63 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2023, erreichte der S&P 500 einen Stand von 4’396.44 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2022, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 3’640.47 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2023 ein Plus von 12.13 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 4’607.07 Punkten. Bei 3’794.33 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Hanesbrands (+ 10.00 Prozent auf 3.96 USD), Nike (+ 6.68 Prozent auf 95.62 USD), VF (+ 6.51 Prozent auf 17.67 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 6.41 Prozent auf 22.24 USD) und Under Armour (+ 4.59 Prozent auf 6.38 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen SVB Financial Group (-10.00 Prozent auf 0.09 USD), Carnival (-4.99 Prozent auf 13.72 USD), Schlumberger (-4.33 Prozent auf 58.30 USD), First Republic Bank (-4.00 Prozent auf 0.07 USD) und Valero Energy (-3.72 Prozent auf 141.71 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 16’946’335 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2.516 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die The Western Union Company-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9.20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

