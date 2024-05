Zurückhaltung in New York: S&P 500 am Nachmittag mit Abgaben

Um 20:01 Uhr sinkt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.09 Prozent auf 5’218.21 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 44.419 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.258 Prozent auf 5’236.17 Punkte an der Kurstafel, nach 5’222.68 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5’237.26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5’211.16 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5’123.41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 4’953.17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, den Wert von 4’124.08 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 10.02 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 5’264.85 Punkte. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Moderna (+ 7.87 Prozent auf 126.54 USD), Incyte (+ 7.44 Prozent auf 57.01 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 5.38) Prozent auf 18.12 USD), CarMax (+ 3.78 Prozent auf 74.42 USD) und VF (+ 3.70 Prozent auf 12.89 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen SVB Financial Group (-35.48 Prozent auf 0.04 USD), First Republic Bank (-15.63 Prozent auf 0.03 USD), Mettler-Toledo International (-3.70 Prozent auf 1’454.34 USD), GE HealthCare Technologies (-2.93 Prozent auf 80.96 USD) und Gap (-2.70 Prozent auf 22.15 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 10’085’112 Aktien gehandelt. Im S&P 500 hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2.862 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die First Republic Bank-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 375.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch