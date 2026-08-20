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20.08.2026 22:33:41
Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende leichter
Der NASDAQ Composite bewegte sich am vierten Tag der Woche im Minus.
Am Donnerstag gab der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 1.00 Prozent auf 26’067.17 Punkte nach. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.454 Prozent auf 26’211.52 Punkte an der Kurstafel, nach 26’331.09 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 26’023.12 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’263.47 Punkten lag.
So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2.68 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wies der NASDAQ Composite 25’508.07 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 26’270.36 Punkte. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 20.08.2025, den Wert von 21’172.86 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12.19 Prozent nach oben. Bei 27’190.21 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern markiert.
Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell ScanSource (+ 9.67 Prozent auf 56.39 USD), Compugen (+ 8.61 Prozent auf 2.65 USD), Nordson (+ 8.00 Prozent auf 334.70 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7.81 Prozent auf 112.39 USD) und Donegal Group B (+ 4.08 Prozent auf 24.25 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen LSI Industries (-14.30 Prozent auf 20.62 USD), Americas Car-Mart (-8.12 Prozent auf 2.83 USD), 3D Systems (-7.33 Prozent auf 3.16 USD), Astronics (-6.87 Prozent auf 76.06 USD) und inTest (-6.07 Prozent auf 12.04 USD).
Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 30’006’092 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.550 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick
Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert mit 3.46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.29 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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