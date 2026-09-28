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Kursentwicklung 28.09.2026 22:33:38

Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels schwächer

Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels schwächer

So performte der NASDAQ Composite zum Handelsende.

Nissan Motor
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Der NASDAQ Composite sank im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0.92 Prozent auf 26’820.38 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.491 Prozent auf 26’935.76 Punkte an der Kurstafel, nach 27’068.72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26’990.02 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’709.69 Zählern.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 26’402.42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 25’297.62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Stand von 22’484.07 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 15.43 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27’288.79 Punkte. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Lifecore Biomedical (+ 55.24 Prozent auf 6.52 USD), BlackBerry (+ 7.19 Prozent auf 8.80 USD), American Eagle Outfitters (+ 4.40 Prozent auf 17.31 USD), Ligand Pharmaceuticals (+ 4.17 Prozent auf 314.10 USD) und Roivant Sciences (+ 3.30 Prozent auf 36.98 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Modine Manufacturing (-11.63 Prozent auf 175.04 USD), Donegal Group B (-8.85 Prozent auf 16.59 USD), PetMed Express (-8.17 Prozent auf 1.41 USD), QUALCOMM (-7.17 Prozent auf 187.48 USD) und Nissan Motor (-6.72 Prozent auf 1.86 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 33’946’562 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.766 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat mit 3.46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 17.39 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’555.54 8.94 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Consumer Portfolio Services Inc. 8.99 -5.57% Consumer Portfolio Services Inc.
Donegal Group Inc. (B) 15.72 -9.19% Donegal Group Inc. (B)
Lifecore Biomedical 3.72 0.54% Lifecore Biomedical
Ligand Pharmaceuticals Inc 254.99 4.29% Ligand Pharmaceuticals Inc
Modine Manufacturing Co. 148.92 -8.28% Modine Manufacturing Co.
Nissan Motor Co. Ltd. 1.69 0.00% Nissan Motor Co. Ltd.
NVIDIA Corp. 191.70 3.28% NVIDIA Corp.
PetMed Express Inc. 1.25 -7.54% PetMed Express Inc.
QUALCOMM Inc. 157.42 -3.48% QUALCOMM Inc.
Richardson Electronics Ltd. 17.08 -2.62% Richardson Electronics Ltd.
Roivant Sciences 30.32 1.62% Roivant Sciences
SIGA Technologies Inc. 3.48 0.43% SIGA Technologies Inc.

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