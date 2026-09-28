Nissan Motor Aktie 763092 / JP3672400003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Kursentwicklung
|
28.09.2026 22:33:38
Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels schwächer
So performte der NASDAQ Composite zum Handelsende.
Der NASDAQ Composite sank im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0.92 Prozent auf 26’820.38 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.491 Prozent auf 26’935.76 Punkte an der Kurstafel, nach 27’068.72 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26’990.02 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’709.69 Zählern.
NASDAQ Composite auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 26’402.42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 25’297.62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Stand von 22’484.07 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 15.43 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27’288.79 Punkte. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Lifecore Biomedical (+ 55.24 Prozent auf 6.52 USD), BlackBerry (+ 7.19 Prozent auf 8.80 USD), American Eagle Outfitters (+ 4.40 Prozent auf 17.31 USD), Ligand Pharmaceuticals (+ 4.17 Prozent auf 314.10 USD) und Roivant Sciences (+ 3.30 Prozent auf 36.98 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Modine Manufacturing (-11.63 Prozent auf 175.04 USD), Donegal Group B (-8.85 Prozent auf 16.59 USD), PetMed Express (-8.17 Prozent auf 1.41 USD), QUALCOMM (-7.17 Prozent auf 187.48 USD) und Nissan Motor (-6.72 Prozent auf 1.86 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 33’946’562 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.766 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte
Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat mit 3.46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 17.39 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nissan Motor Co. Ltd.
|
22:33
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
20:03
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
18:00
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite am Mittag in Rot (finanzen.ch)
|
23.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nissan Motor-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Börse New York: NASDAQ Composite schliesst in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Montagmittag stärker (finanzen.ch)
|
16.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nissan Motor von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
Analysen zu Donegal Group Inc. (B)
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26’820.38
|-0.92%
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen beenden Handel im Minus -- SMI legt schlussendlich zu -- DAX schliesslich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte nur knapp im Minus. Die US-Börsen zeigten sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.