Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Schlussendlich schloss der NASDAQ Composite am Mittwoch nahezu unverändert (minus 0.16 Prozent) bei 23’066.47 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.761 Prozent auf 23’278.29 Punkte an der Kurstafel, nach 23’102.47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23’320.62 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22’902.01 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.498 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 23’671.35 Punkte. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 11.11.2025, bei 23’468.30 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 11.02.2025, bei 19’643.86 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 0.728 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 23’988.26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’461.14 Zählern verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Lattice Semiconductor (+ 16.29 Prozent auf 105.77 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 10.45 Prozent auf 4.65 USD), AXT (+ 10.06 Prozent auf 26.80 USD), Monro Muffler Brake (+ 8.68 Prozent auf 23.17 USD) und American Superconductor (+ 7.47 Prozent auf 34.26 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen American Woodmark (-13.14 Prozent auf 59.74 USD), Pegasystems (-11.85 Prozent auf 37.93 USD), Amtech Systems (-11.55 Prozent auf 11.49 USD), Barrett Business Services (-9.67 Prozent auf 32.05 USD) und Harvard Bioscience (-9.52 Prozent auf 0.54 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 34’249’842 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.875 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1.88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.34 Prozent die höchste Dividendenrendite.

