Index im Blick 14.01.2026 22:34:02

Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels leichter

Der NASDAQ Composite notierte am Abend im negativen Bereich.

Am Mittwoch tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 1.00 Prozent schwächer bei 23’471.75 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.616 Prozent auf 23’563.92 Punkte an der Kurstafel, nach 23’709.87 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23’306.66 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23’590.19 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0.446 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23’195.17 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, bei 22’521.70 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.01.2025, wies der NASDAQ Composite 19’044.39 Punkte auf.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Infosys (+ 10.45 Prozent auf 19.35 USD), Ultra Clean (+ 9.34 Prozent auf 41.10 USD), Cerus (+ 8.73 Prozent auf 2.74 USD), Volvo (A) (+ 7.47 Prozent auf 34.39 USD) und Synaptics (+ 7.16 Prozent auf 91.47 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Intuit (-6.39 Prozent auf 566.60 USD), Amkor Technology (-6.31 Prozent auf 48.67 USD), Photronics (-5.90 Prozent auf 31.42 USD), Biogen (-5.04 Prozent auf 169.31 USD) und Grupo Financiero Galicia (-4.78 Prozent auf 50.98 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 41’016’358 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.858 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

