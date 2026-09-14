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14.09.2026 16:01:01
Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter
NASDAQ Composite-Handel am Montag.
Am Montag notiert der NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ 0.85 Prozent tiefer bei 26’109.29 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1.19 Prozent leichter bei 26’018.50 Punkten in den Handel, nach 26’333.04 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26’126.71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’992.55 Punkten verzeichnete.
NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres
Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 14.08.2026, bei 26’729.16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, stand der NASDAQ Composite bei 25’888.84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 22’141.10 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12.37 Prozent nach oben. Bei 27’190.21 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite
Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Nissan Motor (+ 15.59 Prozent auf 2.15 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 6.80 Prozent auf 3.22 USD), Intuit (+ 5.88 Prozent auf 340.48 USD), Autodesk (+ 4.82 Prozent auf 222.64 USD) und Pegasystems (+ 4.06 Prozent auf 37.71 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil inTest (-12.35 Prozent auf 10.01 USD), Hub Group (-8.71 Prozent auf 32.90 USD), Ultra Clean (-8.58 Prozent auf 67.69 USD), MKS Instruments (-8.34 Prozent auf 245.01 USD) und AXT (-8.32 Prozent auf 59.38 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 6’961’076 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.553 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder
In diesem Jahr verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.80 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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