Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags schwächer

Um 17:59 Uhr verliert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.19 Prozent auf 27’314.65 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.050 Prozent auf 27’352.51 Punkte an der Kurstafel, nach 27’366.17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 27’240.47 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 27’376.66 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 26’333.04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 26’281.61 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22’204.43 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 17.56 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’722.75 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Comtech Telecommunications (+ 6.36 Prozent auf 1.26 USD), Manhattan Associates (+ 6.16 Prozent auf 217.51 USD), Bassett Furniture Industries (+ 5.39 Prozent auf 22.08 USD), eBay (+ 5.27 Prozent auf 118.10 USD) und EZCORP (+ 4.22 Prozent auf 33.31 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen TTM Technologies (-10.15 Prozent auf 108.73 USD), CIENA (-9.22 Prozent auf 408.32 USD), Americas Car-Mart (-6.67 Prozent auf 1.26 USD), AXT (-6.60 Prozent auf 63.94 USD) und Donegal Group B (-6.56 Prozent auf 17.10 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 8’406’225 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.931 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18.29 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch