Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite schwächelt mittags

Der NASDAQ Composite gibt im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1.15 Prozent auf 26’339.37 Punkte nach. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1.12 Prozent leichter bei 26’346.88 Punkten, nach 26’644.91 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26’422.50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26’266.68 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25’520.24 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26’090.73 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 21’629.77 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 13.36 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Intuit (+ 4.55 Prozent auf 350.87 USD), Erie Indemnity (+ 4.43 Prozent auf 258.72 USD), Adobe (+ 3.93 Prozent auf 264.03 USD), Blackbaud (+ 3.53 Prozent auf 44.92 USD) und Netflix (+ 3.45 Prozent auf 78.64 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil AXT (-12.40 Prozent auf 84.07 USD), Baiducom (-12.37 Prozent auf 91.24 USD), TTM Technologies (-11.69 Prozent auf 124.50 USD), Methode Electronics (-11.45 Prozent auf 16.01 USD) und Amkor Technology (-10.93 Prozent auf 54.60 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 9’650’475 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.709 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

2026 präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. SIGA Technologies lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 20.48 Prozent.

Redaktion finanzen.ch