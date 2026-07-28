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Kursverlauf 28.07.2026 20:03:18

Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter

Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter

NASDAQ Composite-Handel am Dienstagnachmittag.

Agilysys
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Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ 0.02 Prozent leichter bei 24’926.52 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.429 Prozent leichter bei 24’825.07 Punkten in den Dienstagshandel, nach 24’932.08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 24’581.01 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24’984.50 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, mit 25’297.62 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 28.04.2026, den Wert von 24’663.80 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.07.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 21’178.58 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.28 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20’690.25 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Repligen (+ 14.47 Prozent auf 150.03 USD), JetBlue Airways (+ 11.51 Prozent auf 6.06 USD), Agilysys (+ 11.12 Prozent auf 114.72 USD), Nissan Motor (+ 7.14 Prozent auf 2.10 USD) und Manhattan Associates (+ 6.72 Prozent auf 170.00 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Amkor Technology (-24.56 Prozent auf 45.80 USD), TTM Technologies (-13.15 Prozent auf 107.44 USD), AXT (-11.76 Prozent auf 42.25 USD), FormFactor (-11.09 Prozent auf 87.84 USD) und Ultra Clean (-10.80 Prozent auf 77.58 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 21’438’038 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4.403 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 3.46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.35 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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