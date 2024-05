Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Der NASDAQ Composite beendete den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0.18 Prozent) bei 16’801.54 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.038 Prozent auf 16’839.02 Punkte an der Kurstafel, nach 16’832.62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 16’855.27 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16’712.09 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.596 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 15’451.31 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.02.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 16’041.62 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.05.2023, wies der NASDAQ Composite 12’720.78 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 13.79 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 16’855.27 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14’477.57 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Enzon Pharmaceuticals (+ 36.68 Prozent auf 0.13 USD), Sify (+ 11.72 Prozent auf 1.43 USD), AmeriServ Financial (+ 8.30 Prozent auf 2.74 USD), AngioDynamics (+ 7.85 Prozent auf 6.32 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 6.46 Prozent auf 0.64 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Century Aluminum (-7.86 Prozent auf 17.47 USD), Grupo Financiero Galicia (-7.19 Prozent auf 33.58 USD), Photronics (-6.86 Prozent auf 26.32 USD), Cutera (-6.14 Prozent auf 2.14 USD) und Taylor Devices (-5.37 Prozent auf 50.56 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 11’829’502 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.911 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.05 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 17.78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

