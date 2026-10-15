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Index-Performance 15.10.2026 20:03:25

Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite notiert am Nachmittag im Minus

Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite notiert am Nachmittag im Minus

Derzeit legen Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

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Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.15 Prozent tiefer bei 26’653.30 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1.17 Prozent tiefer bei 26’380.77 Punkten in den Handel, nach 26’692.87 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 26’308.85 Punkte, das Tageshoch hingegen 26’697.96 Zähler.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht gab der NASDAQ Composite bereits um 2.56 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 25’981.57 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 15.07.2026, bei 26’269.23 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 15.10.2025, den Stand von 22’670.08 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 14.71 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27’722.75 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Comtech Telecommunications (+ 8.59 Prozent auf 1.39 USD), Pool (+ 8.49 Prozent auf 171.55 USD), Pegasystems (+ 6.41 Prozent auf 36.00 USD), Expedia (+ 6.27 Prozent auf 291.91 USD) und Intuit (+ 6.26 Prozent auf 329.86 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Century Casinos (-10.75 Prozent auf 0.75 USD), AXT (-9.16 Prozent auf 55.95 USD), Lattice Semiconductor (-7.06 Prozent auf 106.88 USD), SMC (-6.92 Prozent auf 416.75 USD) und FormFactor (-6.37 Prozent auf 112.08 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16’727’823 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4.916 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie mit 3.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.35 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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