Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite mittags in der Verlustzone

Am Montag notiert der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 1.24 Prozent tiefer bei 19’384.24 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 2.10 Prozent auf 19’215.37 Punkte an der Kurstafel, nach 19’627.44 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tagestief bei 19’141.15 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19’456.29 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 03.01.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 19’621.68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, den Stand von 18’239.92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 15’628.95 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 0.537 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 20’118.61 Punkten. Bei 18’831.91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Elron Electronic Industries (+ 25.19 Prozent auf 1.25 USD), IDEXX Laboratories (+ 11.01 Prozent auf 468.52 USD), 3D Systems (+ 5.00 Prozent auf 3.78 USD), Century Aluminum (+ 3.67 Prozent auf 18.95 USD) und Donegal Group B (+ 2.80 Prozent auf 14.70 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Microvision (-9.43 Prozent auf 1.44 USD), Forward Air (-7.41 Prozent auf 29.86 USD), Consumer Portfolio Services (-7.17 Prozent auf 11.01 USD), Lifetime Brands (-6.79 Prozent auf 6.04 USD) und JetBlue Airways (-5.85 Prozent auf 6.20 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 39’013’011 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3.474 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.05 erwartet. Mit 10.17 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Comtech Telecommunications-Aktie zu erwarten.

