Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite mit Abgaben

Am Dienstag notiert der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 0.32 Prozent tiefer bei 19’962.01 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.318 Prozent höher bei 20’090.55 Punkten in den Dienstagshandel, nach 20’026.77 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 19’943.89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20’110.11 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, bei 19’630.20 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.11.2024, wies der NASDAQ Composite 18’791.81 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 15’775.65 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 3.53 Prozent aufwärts. Bei 20’118.61 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 18’831.91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Volvo (A) (+ 29.45 Prozent auf 32.75 USD), JetBlue Airways (+ 11.95 Prozent auf 7.59 USD), Intel (+ 10.76 Prozent auf 26.14 USD), Innodata (+ 8.28 Prozent auf 58.30 USD) und Lattice Semiconductor (+ 6.69 Prozent auf 68.73 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Blackbaud (-10.07 Prozent auf 71.84 USD), Baiducom (-7.57 Prozent auf 90.10 USD), Heidrick Struggles International (-5.75 Prozent auf 42.46 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-5.06 Prozent auf 8.63 USD) und NetGear (-4.78 Prozent auf 27.10 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 29’919’064 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3.510 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.05 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch