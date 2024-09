Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite liegt am Nachmittag im Minus

Am Freitag tendiert der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ 0.15 Prozent tiefer bei 18’162.20 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0.212 Prozent stärker bei 18’228.78 Punkten, nach 18’190.29 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 18’106.87 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18’238.28 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ Composite bereits um 0.930 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 27.08.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 17’754.82 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.06.2024, wies der NASDAQ Composite 17’858.68 Punkte auf. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 27.09.2023, bei 13’092.85 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 23.00 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 18’671.07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’477.57 Punkten verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Nektar Therapeutics (+ 9.01 Prozent auf 1.21 USD), Compugen (+ 6.86 Prozent auf 1.87 USD), MicroStrategy (+ 6.64 Prozent auf 177.00 USD), Dixie Group (+ 6.33 Prozent auf 0.73 USD) und Wynn Resorts (+ 6.27 Prozent auf 96.74 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Taylor Devices (-14.34 Prozent auf 53.04 USD), Dorel Industries (-10.13 Prozent auf 4.14 USD), BlackBerry (-6.30 Prozent auf 2.38 USD), Cumulus Media A (-6.12 Prozent auf 1.38 USD) und Nissan Motor (-4.80 Prozent auf 2.62 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 22’266’308 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3.088 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.03 zu Buche schlagen. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch