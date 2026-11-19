Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 2.25 Prozent tiefer bei 23’879.20 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 1.55 Prozent stärker bei 24’809.05 Punkten, nach 24’429.88 Punkten am Vortag.

Bei 24’939.62 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 23’870.70 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ Composite bereits um 3.92 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 19.10.2026, einen Stand von 26’430.89 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 19.08.2026, mit 26’331.09 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 22’564.23 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2.77 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27’722.75 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Dorel Industries (+ 24.08 Prozent auf 0.97 USD), 3D Systems (+ 7.25 Prozent auf 1.48 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 6.03) Prozent auf 2.11 USD), Woodward (+ 5.22 Prozent auf 335.72 USD) und Nissan Motor (+ 4.50 Prozent auf 1.67 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Red Robin Gourmet Burgers (-21.01 Prozent auf 6.28 USD), Net 1 Ueps Technologies (-10.78 Prozent auf 2.98 USD), Century Casinos (-9.28 Prozent auf 0.22 USD), Geron (-7.86 Prozent auf 0.91 USD) und Fiserv (-6.38 Prozent auf 56.62 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 71’981’183 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 4.660 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Americas Car-Mart-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 21.43 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch