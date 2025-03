Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite leichter

Am Donnerstag notiert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 1.77 Prozent tiefer bei 18’225.25 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1.88 Prozent leichter bei 18’204.53 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18’552.73 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 18’180.63 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18’439.24 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der NASDAQ Composite bereits um 3.69 Prozent nach. Vor einem Monat, am 06.02.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 19’791.99 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 06.12.2024, bei 19’859.77 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 06.03.2024, bei 16’031.54 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 5.47 Prozent nach unten. Bei 20’118.61 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 17’956.60 Punkte.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Americas Car-Mart (+ 18.01 Prozent auf 45.27 USD), Daktronics (+ 7.83 Prozent auf 13.15 USD), Cutera (+ 7.27 Prozent auf 0.12 USD), PetMed Express (+ 6.75 Prozent auf 4.27 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 5.17 Prozent auf 0.92 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Methode Electronics (-26.78 Prozent auf 7.19 USD), Innodata (-10.26 Prozent auf 48.28 USD), Nissan Motor (-6.37 Prozent auf 2.50 USD), FreightCar America (-5.70 Prozent auf 7.45 USD) und CIENA (-5.69 Prozent auf 70.97 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 20’574’975 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3.278 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2025 laut FactSet-Schätzung die SIGA Technologies-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.34 erwartet. Alliance Resource Partners LP-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11.11 Prozent gelockt.

