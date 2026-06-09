Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Am Dienstag gab der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich um 0.97 Prozent auf 25’678.82 Punkte nach. Zuvor eröffnete der Index bei 26’110.31 Zählern und damit 0.697 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25’929.66 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24’980.38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26’259.92 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26’247.08 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 22’695.95 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 09.06.2025, den Stand von 19’591.24 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 10.51 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Veeco Instruments (+ 10.08 Prozent auf 67.19 USD), Ultra Clean (+ 9.47 Prozent auf 91.88 USD), Pool (+ 6.34 Prozent auf 192.42 USD), Mind CTI (+ 5.90 Prozent auf 0.97 USD) und Woodward (+ 5.83 Prozent auf 380.75 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Americas Car-Mart (-19.05 Prozent auf 5.27 USD), AXT (-13.68 Prozent auf 78.36 USD), ADTRAN (-13.22 Prozent auf 12.58 EUR), Elron Electronic Industries (-11.03 Prozent auf 1.51 USD) und Ballard Power (-8.14 Prozent auf 4.74 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 44’798’448 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.300 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 13.86 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch