Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite am Mittag in Rot

Am Donnerstag gibt der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 2.37 Prozent auf 25’080.89 Punkte nach. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1.73 Prozent leichter bei 25’245.54 Punkten, nach 25’690.90 Punkten am Vortag.

Bei 24’954.77 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 25’358.28 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2.49 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 23.06.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 25’587.04 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 24’438.50 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.07.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 21’020.02 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.94 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Richardson Electronics (+ 20.43 Prozent auf 21.69 USD), IMAX (+ 10.06 Prozent auf 43.26 USD), Corcept Therapeutics (+ 5.72) Prozent auf 96.08 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 4.70 Prozent auf 56.55 USD) und PetMed Express (+ 4.59 Prozent auf 2.05 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Resources Connection (-14.86 Prozent auf 3.93 USD), Donegal Group B (-11.44 Prozent auf 20.35 USD), EZCORP (-8.38 Prozent auf 29.83 USD), Americas Car-Mart (-7.92 Prozent auf 3.37 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-7.17 Prozent auf 92.84 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8’811’901 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.390 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. SIGA Technologies-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 17.70 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch