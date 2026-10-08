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08.10.2026 16:00:58
Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart im Minus
Der NASDAQ 100 setzt am Donnerstagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.
Um 15:58 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.63 Prozent tiefer bei 30’962.87 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.561 Prozent tiefer bei 30’985.23 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 31’160.08 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 30’918.77 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31’040.03 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht
Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 0.487 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 08.09.2026, den Stand von 29’507.70 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, bei 29’252.56 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Wert von 25’136.62 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 22.84 Prozent zu. Bei 31’361.37 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Palantir (+ 2.85 Prozent auf 199.65 USD), Diamondback Energy (+ 2.71 Prozent auf 189.38 USD), PepsiCo (+ 2.15 Prozent auf 126.39 USD), Keurig Dr Pepper (+ 1.47 Prozent auf 30.99 USD) und Airbnb (+ 1.28 Prozent auf 162.68 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Arm (-4.06 Prozent auf 282.42 USD), CoreWeave (-3.74 Prozent auf 85.14 USD), Nebius (-3.61 Prozent auf 228.60 USD), NXP Semiconductors (-3.33 Prozent auf 227.39 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-3.04 Prozent auf 148.71 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Palantir-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 3’010’269 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 5.147 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.06 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.29 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.