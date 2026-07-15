Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende leichter

Der NASDAQ 100 verlor im NASDAQ-Handel letztendlich 0.28 Prozent auf 29’502.60 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.586 Prozent stärker bei 29’759.81 Punkten in den Mittwochshandel, nach 29’586.29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29’192.89 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29’771.89 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.107 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 30’543.92 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 26’204.58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 22’884.59 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 17.05 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit PayPal (+ 17.14 Prozent auf 47.88 EUR), Booking (+ 4.55 Prozent auf 182.80 USD), Cintas (+ 4.36 Prozent auf 192.37 USD), Thomson Reuters (+ 4.11 Prozent auf 95.51 USD) und Apple (+ 4.01 Prozent auf 327.50 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Western Digital (-8.78 Prozent auf 513.84 USD), Sandisk (-8.12 Prozent auf 1’615.00 USD), Micron Technology (-8.02 Prozent auf 904.28 USD), Lumentum (-7.71 Prozent auf 752.00 USD) und Marvell Technology (-7.27 Prozent auf 206.26 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 37’545’797 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.306 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6.68 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.40 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch