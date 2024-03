Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Abschläge

Letztendlich schloss der NASDAQ 100 den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0.14 Prozent) bei 18’254.69 Punkten ab. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.095 Prozent auf 18’263.41 Punkte an der Kurstafel, nach 18’280.84 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 18’308.32 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18’231.38 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0.215 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 28.02.2024, den Wert von 17’874.50 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 28.12.2023, den Wert von 16’898.47 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 28.03.2023, den Wert von 12’610.57 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10.34 Prozent nach oben. Bei 18’464.70 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’249.19 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Walgreens Boots Alliance (+ 3.19 Prozent auf 21.69 USD), Analog Devices (+ 2.31 Prozent auf 197.79 USD), eBay (+ 1.66 Prozent auf 52.78 USD), Fortinet (+ 1.55 Prozent auf 68.31 USD) und American Electric Power (+ 1.53 Prozent auf 86.10 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Old Dominion Freight Line (-48.75 Prozent auf 219.31 USD), Lucid (-4.04 Prozent auf 2.85 USD), Moderna (-3.64 Prozent auf 106.56 USD), ON Semiconductor (-2.72 Prozent auf 73.55 USD) und Tesla (-2.25 Prozent auf 175.79 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 25’595’168 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2.900 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

2024 hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.90 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

