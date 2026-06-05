Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 schliesst weit in der Verlustzone

Am Freitag fiel der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 4.77 Prozent auf 28’957.60 Punkte zurück. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 1.37 Prozent auf 29’992.37 Punkte an der Kurstafel, nach 30’407.81 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 30’051.08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 28’929.88 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der NASDAQ 100 bereits um 4.42 Prozent. Vor einem Monat, am 05.05.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 28’015.06 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 25’020.41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 21’547.43 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 14.88 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Exelon (+ 2.51 Prozent auf 45.75 USD), Charter A (+ 2.38 Prozent auf 132.12 USD), O Reilly Automotive (+ 2.18 Prozent auf 90.33 USD), Comcast (+ 2.10 Prozent auf 23.82 USD) und Marriott (+ 1.87 Prozent auf 392.51 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Enphase Energy (-18.01 Prozent auf 56.07 USD), Marvell Technology (-16.74 Prozent auf 263.47 USD), Micron Technology (-13.25 Prozent auf 864.01 USD), Arm (-12.84 Prozent auf 342.93 USD) und Intel (-11.28 Prozent auf 99.17 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 61’956’863 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.472 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2.58 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.14 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch