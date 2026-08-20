Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 sackt schlussendlich ab

Zum Handelsschluss notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.72 Prozent schwächer bei 29’213.16 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.445 Prozent auf 29’295.15 Punkte an der Kurstafel, nach 29’426.02 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29’378.81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 29’118.07 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ 100 bereits um 3.11 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 28’604.23 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29’297.70 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 23’249.57 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 15.90 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7.81 Prozent auf 112.39 USD), Lumentum (+ 6.24 Prozent auf 879.28 USD), Marvell Technology (+ 5.79 Prozent auf 251.01 USD), Micron Technology (+ 3.97 Prozent auf 974.33 USD) und Seagate Technology (+ 2.12 Prozent auf 850.24 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Walmart (-9.15 Prozent auf 103.84 USD), Intuitive Surgical (-5.84 Prozent auf 374.48 USD), CrowdStrike (-5.60 Prozent auf 190.34 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-5.49 Prozent auf 229.30 USD) und Axon Enterprise (-4.87 Prozent auf 614.26 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 30’006’092 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4.550 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die Comcast-Aktie hat mit 7.58 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.24 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch