Um 17:58 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 3.91 Prozent tiefer bei 25’189.87 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 3.45 Prozent auf 25’309.61 Punkte an der Kurstafel, nach 26’214.17 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24’970.66 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25’439.32 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 6.32 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 28’957.53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29’209.23 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25’018.36 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 0.065 Prozent nach. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22’841.42 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Kraft Heinz Company (+ 2.97 Prozent auf 26.33 USD), Paychex (+ 2.29 Prozent auf 117.72 USD), DoorDash (+ 2.15 Prozent auf 163.57 USD), Roper Technolgies (+ 1.58 Prozent auf 483.99 USD) und Comcast (+ 1.44 Prozent auf 25.75 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Sandisk (-13.84 Prozent auf 67.16 USD), Nebius (-13.08 Prozent auf 75.89 USD), Micron Technology (-12.74 Prozent auf 549.55 USD), Astera Labs (-12.47 Prozent auf 167.44 USD) und Lam Research (-12.26 Prozent auf 172.12 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 32’703’678 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4.637 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 3.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6.26 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch