Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 1.94 Prozent schwächer bei 17’137.24 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 1.18 Prozent auf 17’269.98 Punkte an der Kurstafel, nach 17’476.71 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17’375.32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17’128.74 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1.72 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bei 16’825.93 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, den Wert von 14’409.78 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, bei 12’101.93 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3.59 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 17’665.26 Punkten. Bei 16’249.19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Automatic Data Processing (+ 3.01 Prozent auf 245.78 USD), QUALCOMM (+ 1.73 Prozent auf 148.51 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 1.27 Prozent auf 126.87 USD), Align Technology (+ 0.97 Prozent auf 267.32 USD) und DexCom (+ 0.46 Prozent auf 121.35 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Alphabet A (ex Google) (-7.50 Prozent auf 140.10 USD), Alphabet C (ex Google) (-7.35 Prozent auf 141.80 USD), Lululemon Athletica (-5.73 Prozent auf 453.82 USD), Cisco (-3.94 Prozent auf 50.18 USD) und Zoom Video Communications (-3.83 Prozent auf 64.61 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 32’997’032 Aktien gehandelt. Mit 2.816 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert mit 6.95 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. In puncto Dividendenrendite ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.66 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

