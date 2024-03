Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Abgaben

Am Dienstag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 1.80 Prozent schwächer bei 17’897.87 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.756 Prozent leichter bei 18’088.71 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18’226.48 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 18’097.50 Punkte, das Tagestief hingegen 17’804.50 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 05.02.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 17’613.04 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 15’877.71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, wies der NASDAQ 100 12’290.81 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 8.18 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 18’333.26 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’249.19 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Baker Hughes (+ 2.51 Prozent auf 30.17 USD), eBay (+ 2.41 Prozent auf 50.09 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 2.09 Prozent auf 21.01 USD), Dollar Tree (+ 1.82 Prozent auf 149.08 USD) und Paccar (+ 1.59 Prozent auf 114.08 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Datadog A (-5.46 Prozent auf 123.53 USD), Atlassian A (-5.43 Prozent auf 196.33 USD), Intel (-5.37 Prozent auf 43.16 USD), CrowdStrike (-5.18 Prozent auf 297.56 USD) und Autodesk (-5.14 Prozent auf 247.29 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Apple-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 28’598’315 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 2.847 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.32 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.38 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

