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Index-Performance 30.03.2026 22:33:54

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 gibt letztendlich nach

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 gibt letztendlich nach

Der NASDAQ 100 fiel heute.

Am Montag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 0.78 Prozent schwächer bei 22’953.38 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.756 Prozent auf 23’307.75 Punkte an der Kurstafel, nach 23’132.77 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 23’356.75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22’841.42 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24’960.04 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25’462.56 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 19’281.40 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 8.94 Prozent abwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26’165.08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Palo Alto Networks (+ 4.99 Prozent auf 154.35 USD), Workday (+ 3.70 Prozent auf 128.77 USD), Zscaler (+ 3.08 Prozent auf 137.26 USD), Intuit (+ 3.02 Prozent auf 429.03 USD) und CrowdStrike (+ 2.84 Prozent auf 380.06 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Micron Technology (-9.92 Prozent auf 321.80 USD), Marvell Technology (-7.45 Prozent auf 87.81 USD), Enphase Energy (-5.81 Prozent auf 35.64 USD), Lam Research (-5.43 Prozent auf 199.93 USD) und Arm (-4.97 Prozent auf 136.96 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 48’263’767 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.535 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Im NASDAQ 100 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.28 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’146.16 19.64 BWLSFU
Short 13’408.54 13.81 BI8SQU
Short 13’907.68 8.92 BX0SPU
SMI-Kurs: 12’668.67 30.03.2026 17:30:34
Long 12’114.01 19.64 SZHBKU
Long 11’825.87 13.66 SQOB2U
Long 11’327.43 8.85 B1PS3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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