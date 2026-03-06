Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 fällt zum Handelsende

Zum Handelsschluss verlor der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1.51 Prozent auf 24’643.01 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 1.43 Prozent auf 24’663.74 Punkte an der Kurstafel, nach 25’020.41 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24’886.70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 24’579.86 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.177 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 06.02.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 25’075.77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, stand der NASDAQ 100 bei 25’692.05 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 06.03.2025, bei 20’052.63 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 2.23 Prozent zu Buche. Bei 26’165.08 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. 24’315.84 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Marvell Technology (+ 18.35 Prozent auf 89.57 USD), JDcom (+ 6.12 Prozent auf 27.03 USD), Intuit (+ 3.08 Prozent auf 481.17 USD), Palantir (+ 2.94 Prozent auf 157.16 USD) und Datadog A (+ 2.77 Prozent auf 125.75 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Old Dominion Freight Line (-7.93 Prozent auf 193.97 USD), Lam Research (-7.15 Prozent auf 199.33 USD), Micron Technology (-6.74 Prozent auf 370.30 USD), ON Semiconductor (-6.54 Prozent auf 56.87 USD) und Applied Materials (-6.29 Prozent auf 324.74 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 44’233’270 Aktien gehandelt. Mit 3.829 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 1.92 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6.62 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch