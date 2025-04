Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100-Börsianer treten letztendlich den Rückzug an

Am Donnerstag gab der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 4.19 Prozent auf 18’343.57 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ 100 2.71 Prozent schwächer bei 18’626.11 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 19’145.06 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 18’710.58 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17’794.50 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 9.37 Prozent. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 10.03.2025, bei 19’430.95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.01.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 20’847.58 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 10.04.2024, den Wert von 18’011.65 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gab der Index bereits um 12.55 Prozent nach. Bei 22’222.61 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16’542.20 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell PayPal (+ 5.11 Prozent auf 54.13 EUR), Electronic Arts (+ 2.06 Prozent auf 139.39 USD), Exelon (+ 1.85 Prozent auf 45.12 USD), O Reilly Automotive (+ 1.85 Prozent auf 1’373.36 USD) und JDcom (+ 1.44 Prozent auf 35.58 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Microchip Technology (-13.56 Prozent auf 38.81 USD), Marvell Technology (-13.27 Prozent auf 52.87 USD), Warner Bros Discovery (-12.53 Prozent auf 8.10 USD), ON Semiconductor (-11.02 Prozent auf 34.88 USD) und NXP Semiconductors (-10.91 Prozent auf 165.59 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 108’304’723 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.720 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

2025 weist die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch