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10.09.2026 22:34:16
Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Abgaben
Der Dow Jones zeigte sich schlussendlich schwächer.
Der Dow Jones sank im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0.60 Prozent auf 52’064.10 Punkte. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24.711 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.625 Prozent fester bei 52’707.90 Punkten, nach 52’380.66 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 51’962.71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 52’291.85 Punkten lag.
So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 1.97 Prozent. Vor einem Monat, am 10.08.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 53’975.98 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wurde der Dow Jones auf 49’918.78 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 45’490.92 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.61 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern erreicht.
Dow Jones-Tops und -Flops
Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Apple (+ 3.56 Prozent auf 326.57 USD), Walt Disney (+ 1.57 Prozent auf 105.82 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 0.61 Prozent auf 330.39 USD), Coca-Cola (+ 0.32 Prozent auf 87.83 USD) und Procter Gamble (+ 0.23 Prozent auf 142.97 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen IBM (-2.47 Prozent auf 234.02 USD), NVIDIA (-2.37 Prozent auf 218.36 USD), Amgen (-2.25 Prozent auf 382.47 USD), Nike (-1.95 Prozent auf 36.62 USD) und Merck (-1.91 Prozent auf 144.71 USD).
Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 29’449’371 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4.674 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.77 zu Buche schlagen. Mit 4.37 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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