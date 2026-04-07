Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Abgaben

Am Dienstag beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.18 Prozent) bei 46’584.46 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 18.085 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0.424 Prozent leichter bei 46’472.20 Punkten, nach 46’669.88 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 46’744.76 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 46’214.77 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 47’501.55 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.01.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 48’996.08 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 07.04.2025, den Stand von 37’965.60 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 3.72 Prozent zu Buche. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 50’512.79 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 9.37 Prozent auf 307.73 USD), Chevron (+ 1.35 Prozent auf 201.54 USD), JPMorgan Chase (+ 0.66 Prozent auf 297.40 USD), Amazon (+ 0.46 Prozent auf 213.77 USD) und Caterpillar (+ 0.44 Prozent auf 724.44 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Walmart (-3.39 Prozent auf 122.49 USD), Nike (-3.04 Prozent auf 42.69 USD), Apple (-2.07 Prozent auf 253.50 USD), Honeywell (-1.91 Prozent auf 223.84 USD) und Coca-Cola (-1.70 Prozent auf 75.91 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 30’614’063 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3.735 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

2026 hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 5.72 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch