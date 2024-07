Zurückhaltung in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste

Am Montag gibt der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE um 0.10 Prozent auf 39’337.62 Punkte nach. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 14.369 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.159 Prozent leichter bei 39’313.40 Punkten in den Handel, nach 39’375.87 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tageshoch bei 39’654.96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 39’278.43 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 38’798.99 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 08.04.2024, einen Wert von 38’892.80 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, wurde der Dow Jones auf 33’734.88 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4.30 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 40’077.40 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Zählern markiert.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Intel (+ 5.25 Prozent auf 33.70 USD), Home Depot (+ 1.52 Prozent auf 339.68 USD), Dow (+ 1.26 Prozent auf 52.89 USD), Travelers (+ 1.21 Prozent auf 204.31 USD) und Procter Gamble (+ 0.62 Prozent auf 166.24 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Nike (-2.08 Prozent auf 73.86 USD), Salesforce (-1.47 Prozent auf 259.33 USD), Visa (-1.12 Prozent auf 267.32 USD), Coca-Cola (-1.05 Prozent auf 63.09 USD) und McDonalds (-0.92 Prozent auf 248.79 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 9’401’774 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.211 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9.01 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

