Zurückhaltung in New York: Dow Jones schwächelt am Mittag

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.20 Prozent schwächer bei 53’471.49 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 24.414 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.033 Prozent fester bei 53’594.92 Punkten in den Handel, nach 53’577.40 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 53’639.75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 53’412.12 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0.393 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, lag der Dow Jones bei 51’947.25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 50’461.68 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 45’418.07 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10.52 Prozent aufwärts. 54’744.33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. 45’057.28 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Honeywell Technologies (+ 1.61 Prozent auf 219.15 USD), UnitedHealth (+ 1.30 Prozent auf 401.76 USD), Caterpillar (+ 1.28 Prozent auf 821.69 USD), Apple (+ 1.12 Prozent auf 313.37 USD) und Cisco (+ 0.77 Prozent auf 111.96 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Nike (-2.29 Prozent auf 38.58 USD), Merck (-1.87 Prozent auf 153.52 USD), IBM (-1.68 Prozent auf 230.25 USD), Goldman Sachs (-1.37 Prozent auf 1’044.42 USD) und Alphabet C (ex Google) (-1.30 Prozent auf 338.86 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 6’804’699 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.325 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Travelers-Aktie hat mit 10.85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.13 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch