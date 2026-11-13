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Kursentwicklung 13.11.2026 20:03:27

Zurückhaltung in New York: Dow Jones schwächelt

Zurückhaltung in New York: Dow Jones schwächelt

Am Freitagnachmittag halten sich die Börsianer in New York zurück.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.05 Prozent tiefer bei 52’270.63 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 25.404 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 52’427.94 Zählern und damit 0.250 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (52’297.09 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 52’017.86 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 52’521.48 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der Dow Jones bereits um 1.22 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wies der Dow Jones 51’670.10 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 53’839.99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 47’457.22 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8.04 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 45’057.28 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Coca-Cola (+ 1.82 Prozent auf 99.21 USD), Visa (+ 1.43 Prozent auf 426.34 USD), Procter Gamble (+ 1.20 Prozent auf 170.05 USD), Chevron (+ 1.14 Prozent auf 218.82 USD) und Walmart (+ 1.07 Prozent auf 127.54 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Cisco (-6.23 Prozent auf 95.65 USD), NVIDIA (-2.55 Prozent auf 161.95 USD), Caterpillar (-1.63 Prozent auf 595.43 USD), Alphabet C (ex Google) (-0.96 Prozent auf 292.52 USD) und Amazon (-0.59 Prozent auf 265.87 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 55’914’621 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.672 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 11.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Nike-Aktie mit 4.29 Prozent 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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