Zurückhaltung in New York: Dow Jones präsentiert sich am Mittag leichter

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 1.15 Prozent schwächer bei 38’350.99 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 11.693 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.362 Prozent auf 38’656.76 Punkte an der Kurstafel, nach 38’797.38 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 38’699.17 Punkte, das Tagestief hingegen 38’252.41 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 37’592.98 Punkte. Vor drei Monaten, am 13.11.2023, wurde der Dow Jones mit 34’337.87 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 13.02.2023, erreichte der Dow Jones einen Wert von 34’245.93 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 1.69 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 38’927.08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Visa (+ 1.01 Prozent auf 277.84 USD), Walt Disney (+ 0.75 Prozent auf 110.11 USD), UnitedHealth (+ 0.65 Prozent auf 521.00 USD), Walmart (-0.24 Prozent auf 169.89 USD) und Merck (-0.30 Prozent auf 124.96 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Walgreens Boots Alliance (-4.24 Prozent auf 21.67 USD), Goldman Sachs (-3.11 Prozent auf 380.44 USD), 3M (-2.63 Prozent auf 92.14 USD), Dow (-2.35 Prozent auf 53.50 USD) und Caterpillar (-2.16 Prozent auf 314.69 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 4’511’624 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 2.901 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6.94 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.71 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch