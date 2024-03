Zurückhaltung in New York: Dow Jones notiert zum Handelsende im Minus

Letztendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0.49 Prozent tiefer bei 38’714.77 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 13.099 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0.557 Prozent höher bei 39’122.39 Punkten, nach 38’905.66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 38’928.13 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 38’618.20 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der Dow Jones bereits um 0.123 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.02.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 38’773.12 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 15.12.2023, bei 37’305.16 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 15.03.2023, den Wert von 31’874.57 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 2.65 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 39’282.28 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 37’122.95 Zählern.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell 3M (+ 1.82 Prozent auf 105.00 USD), Caterpillar (+ 1.48 Prozent auf 346.97 USD), JPMorgan Chase (+ 1.24 Prozent auf 190.30 USD), Merck (+ 0.84 Prozent auf 121.52 USD) und Boeing (+ 0.76 Prozent auf 182.53 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Salesforce (-2.96 Prozent auf 294.33 USD), Amazon (-2.42 Prozent auf 174.42 USD), Microsoft (-2.07 Prozent auf 416.42 USD), Cisco (-1.73 Prozent auf 48.93 USD) und IBM (-1.22 Prozent auf 191.07 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 57’272’257 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2.834 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8.67 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.77 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch