Zurückhaltung in New York: Dow Jones liegt im Minus

Um 20:00 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.60 Prozent leichter bei 41’945.09 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 14.040 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.169 Prozent tiefer bei 42’125.14 Punkten in den Handel, nach 42’196.52 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 42’125.84 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 41’847.81 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 0.815 Prozent. Vor einem Monat, am 03.09.2024, lag der Dow Jones noch bei 40’936.93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2024, notierte der Dow Jones bei 39’308.00 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 03.10.2023, den Stand von 33’002.38 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 11.22 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 42’628.32 Punkte. Bei 37’122.95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell IBM (+ 0.69 Prozent auf 221.25 USD), Chevron (+ 0.43 Prozent auf 151.60 USD), Salesforce (+ 0.05 Prozent auf 279.63 USD), Walmart (-0.12 Prozent auf 80.33 USD) und Home Depot (-0.21 Prozent auf 410.38 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Merck (-1.77 Prozent auf 110.10 USD), Amazon (-1.26 Prozent auf 182.43 USD), JPMorgan Chase (-1.26 Prozent auf 204.68 USD), Boeing (-1.22 Prozent auf 151.02 USD) und Verizon (-1.20 Prozent auf 44.51 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 7’127’774 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 3.116 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Verizon-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5.97 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch