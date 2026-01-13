Zurückhaltung in New York: Dow Jones letztendlich schwächer

Zum Handelsschluss bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.80 Prozent leichter bei 49’191.99 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 19.288 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.183 Prozent schwächer bei 49’499.67 Punkten in den Handel, nach 49’590.20 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Dienstag bei 49’616.95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 49’056.31 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wurde der Dow Jones mit 48’458.05 Punkten gehandelt. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 13.10.2025, bei 46’067.58 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 13.01.2025, einen Stand von 42’297.12 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Walmart (+ 2.03 Prozent auf 120.36 USD), Boeing (+ 1.98 Prozent auf 244.55 USD), Cisco (+ 1.97) Prozent auf 75.47 USD), Johnson Johnson (+ 1.87 Prozent auf 213.65 USD) und Caterpillar (+ 1.07 Prozent auf 636.53 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-7.07 Prozent auf 241.06 USD), Visa (-4.46 Prozent auf 327.88 USD), JPMorgan Chase (-4.19 Prozent auf 310.90 USD), Travelers (-3.31 Prozent auf 271.20 USD) und IBM (-2.89 Prozent auf 303.16 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 37’307’695 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.852 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.98 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch