Zurückhaltung in New York: Dow Jones gibt am Mittag nach

Am Montag bewegt sich der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 0.18 Prozent schwächer bei 35’326.59 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 10.792 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.255 Prozent leichter bei 35’299.90 Punkten in den Montagshandel, nach 35’390.15 Punkten am Vortag.

Bei 35’410.37 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 35’296.05 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 27.10.2023, bei 32’417.59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, mit 34’346.90 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.11.2022, betrug der Dow Jones-Kurs 34’347.03 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 6.61 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 35’679.13 Punkten. Bei 31’429.82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Walmart (+ 0.69 Prozent auf 157.13 USD), 3M (+ 0.58 Prozent auf 96.51 USD), Home Depot (+ 0.46 Prozent auf 312.13 USD), Salesforce (+ 0.45 Prozent auf 225.39 USD) und Intel (+ 0.41 Prozent auf 44.14 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Walgreens Boots Alliance (-1.77 Prozent auf 20.48 USD), Amgen (-1.07 Prozent auf 262.63 USD), Boeing (-1.06 Prozent auf 217.66 USD), Chevron (-1.01 Prozent auf 143.43 USD) und Walt Disney (-0.95 Prozent auf 95.15 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 2’503’799 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2.699 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Im Dow Jones verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9.42 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch