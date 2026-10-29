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29.10.2026 16:00:49
Zurückhaltung in New York: Dow Jones fällt zum Handelsstart zurück
Das macht der Dow Jones heute.
Am Donnerstag notiert der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE 0.31 Prozent leichter bei 52’313.68 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 26.168 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.266 Prozent auf 52’335.43 Punkte an der Kurstafel, nach 52’475.10 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 52’086.13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52’405.88 Punkten verzeichnete.
Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 0.013 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 51’349.92 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 29.07.2026, den Stand von 51’594.14 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 47’632.00 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 8.13 Prozent. Bei 54’744.33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Merck (+ 5.39 Prozent auf 148.53 USD), Nike (+ 2.92 Prozent auf 38.24 USD), Visa (+ 2.74 Prozent auf 411.57 USD), American Express (+ 2.57 Prozent auf 326.10 USD) und Amgen (+ 2.48 Prozent auf 463.02 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Alphabet C (ex Google) (-12.00 Prozent auf 283.26 USD), Caterpillar (-7.50 Prozent auf 659.85 USD), Salesforce (-4.68 Prozent auf 230.78 USD), Amazon (-3.13 Prozent auf 246.64 USD) und Microsoft (-1.33 Prozent auf 523.93 USD).
Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Dow Jones ist die Alphabet C (ex Google)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 9’397’195 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.657 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien
Die Travelers-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.29 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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