Zurückhaltung in New York: Dow Jones beendet den Handel mit Verlusten

Der Dow Jones schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.09 Prozent) bei 38’712.21 Punkten ab. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 13.608 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0.125 Prozent höher bei 38’795.71 Punkten, nach 38’747.42 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 39’120.26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 38’621.45 Punkten lag.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0.187 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 39’512.84 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.03.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 39’005.49 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.06.2023, wies der Dow Jones 34’066.33 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 2.64 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 40’077.40 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 37’122.95 Punkte.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Apple (+ 2.86 Prozent auf 213.07 USD), Home Depot (+ 2.51 Prozent auf 344.14 USD), Microsoft (+ 1.94 Prozent auf 441.06 USD), Goldman Sachs (+ 1.00 Prozent auf 448.70 USD) und Caterpillar (+ 0.43 Prozent auf 328.73 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Nike (-2.28 Prozent auf 93.68 USD), Salesforce (-2.15 Prozent auf 235.80 USD), Verizon (-1.61 Prozent auf 39.77 USD), Visa (-1.58 Prozent auf 270.32 USD) und Boeing (-1.53 Prozent auf 182.67 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 47’704’774 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2.961 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8.82 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.65 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch